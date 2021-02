Video: Detienen a Ernesto Cázares de Exatlón; ‘me faltaron al respeto’, señala

Veracruz.- Mediante dos videos en su cuenta de Instagram, el exparticipante de Exatlón MX, Ernesto Cázares, mostró el momento en el que fue detenido por elementos de la Policía Militar en Veracruz, y señaló que “le faltaron al respeto”.

En el primer video en vivo, Ernesto Cázares señaló que él no cometió algún delito, mostrando cómo dos elementos de Policía Militar comenzaron a catearlos.

Le digo que ustedes no tienen que faltarme al respeto, cuando yo no les he hecho absolutamente nada. ¡Usted me faltó al respeto!”, declaró.