Mujeres que no usan maquillaje son más atractivas, según estudio

Reino Unido.- Un estudio de la Universidad de Bangor en el Quarterly Journal of Experimental Psychology reveló que las mujeres que usan no usan maquillaje o que se maquillan poco son más atractivas para los hombres.

La industria del maquillaje es una de las más competitivas y en los últimos años con la popularización de tutoriales en YouTube, Instagram o Facebook por parte de influencers, este ha aumentado su valor exponencialmente.

Hace una década parecía que solo marcas reconocidas podrían vender estos productos, pero ahora decenas de influencers y artistas de diferentes países han lanzado sus propias marcas de maquillaje: Kylie Jenner, Jeffree Star, Yuya, Huda Kattan, Emily Weiss, Rihanna y Selena Gómez, entre otra han sido algunas de ellas.

Muchas mujeres se maquillan para lucir mejor, sin embargo un artículo publicado por la Universidad de Bangor en el Quarterly Journal of Experimental Psychology dio a conocer que las mujeres resultan ser más atractivas cuando no usan maquillaje.

Expertos hicieron una investigación en la cual le pidieron a 44 mujeres maquillarse como si fuesen a ir a una fiesta. Las participantes fueron fotografiadas antes de aplicarse maquillaje y después.

Posteriormente, los investigadores alteraron las fotografías para crear una serie de 21 imágenes de cada una de las participantes para mostrar cómo lucirían usando diferentes cantidades de maquillaje.

Cada una de las fotografías fue mostrada a un grupo de 44 estudiantes, hombres y mujeres, quienes debieron escoger la imagen en que consideraban la mujer se veía más atractiva.

Mientras que las mujeres eligieron las imágenes en las que las participantes usaban poco maquillaje, los hombres prefirieron aquellas en las que las chicas tenían su rostro al natural.

En conjunto, estos resultados sugieren que las mujeres probablemente están usando cosméticos apelando a las preferencias equivocadas de los otros. Estas preferencias equivocadas parecen más ligadas a las expectativas percibidas de los hombres, y, en menor medida, de las mujeres”, explicaron.